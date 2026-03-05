Treni, problemi alla rete elettrica fra Altavilla e Vicenza: ritardi e disagi per tutta la mattinata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Problemi alla circolazione ferroviaria, fortemente rallentata questa mattina fra Altavilla e Vicenza per verifiche tecniche alla rete elettrica. I disagi sono iniziati intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 5 marzo: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza, attualmente, fino a 90 minuti. Le verifiche tecniche sono in corso.

Attualmente i ritardi coinvolgono i seguenti treni Alta Velocità, come informa il sito di Trenitalia viaggiatreno.it:

• FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (12:05) : il treno oggi è deviato via Castelmaggiore da Verona a Padova, con un maggior tempo di percorrenza previsto di 140 minuti e non ferma a Vicenza.

I passeggeri:

• in partenza da Vicenza possono utilizzare il treno FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42) ;

• diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Verona Porta Nuova con il treno FR 9709.

• FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (12:01) : il treno oggi è deviato via Castelmaggiore da Padova a Verona, con un maggior tempo di percorrenza previsto di 150 minuti e non ferma a Vicenza.

I passeggeri in partenza da Vicenza possono utilizzare il treno FR 9718 Trieste Centrale (7:07) – Milano Centrale (11:15) .

Treno Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12)

Aggiornamento – ore 12:45: La circolazione è in graduale ripresa e i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza attuali fino a 30 minuti.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.