Ubriaco compie atti di autoerotismo sdraiato in piazza davanti alla gente. Denunciato

Si era sdraiato a terra in piazzetta Lorenzon a Vicenza, con i pantaloni calati e proferendo frasi sconnesse, senza curarsi della gente intorno che lo osservava a debita distanza e del tutto sdegnata nei dintorni di un noto supermercato della zona.

Fino a quando qualcuno dei presenti ha chiesto l’intervento della polizia, inviata sul posto. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica, con i militari della Questura a porre fine a uno “spettacolo” imprevisto di autoerotismo in piazza e in pieno giorno. Erano infatti le 16.30 dell’ultima domenica in “zona arancione” per il Veneto.

Tra chi si è fatto una risatina proseguendo oltre e chi invece ha gridato allo scandalo, sono state alcune decine i vicentini che hanno assistito alla scena inedita nel centro di Vicenza. Con protagonista un 39enne di nazionalità rumena ma da tempo residente proprio in città, quindi nel capoluogo berico.

Non si tratterebbe di una persona soggetta a turbe psichiche, almeno secondo quanto reso noto dagli uffici della Questura berica, ma a quanto pare più semplicemente di una persona che ha alzato troppo il gomito, così tanto da rasentare con ogni probabilità il coma etilico. Ad essere avvicinato dai poliziotti è stato C.D. – iniziali diffuse dallo stesso corpo militare -, denunciato in un secondo momento per atti osceni in luogo pubblico, a cui si associa la sanzione per ubriachezza molesta.

Agendo con cautela visto lo stato di alterazione alcolica evidente, l’equipaggio ha raccolto il l’uomo da terra interrompendo la pratica autoerotica e lo ha accompagnato in sede per le procedure a suo carico, prima di rilasciarlo a sbornia ormai (quasi) smaltita.