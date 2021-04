Colpi di pistola contro il neovescovo vicentino in Sudan. Gambizzato padre Carlassare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non è pericolo di vita, ma è stato vittima di un vero e proprio attacco il vescovo vicentino fresco di nomina – il più giovane al mondo, ha solo 43 anni – padre Cristian Carlassare, originario dell’Altovicentino che svolge la sua missione pastorale in Sudan, problematico stato dell’Africa centro-orientale. Si tratterebbe di un attentato e non di una rapina, ipotesi della prima ora poi smentita dalle modalità dell’aggressione con la gambizzazione del bersaglio, proprio il padre vicentino.

Il missionario comboniano originario di Piovene Rocchette – è nato a Schio – nella notte tra domenica e lunedì sarebbe stato picchiato da una banda di assalitori che gli hanno sparato anche almeno quattro colpi di pistola andati a segno, colpendolo ad entrambe le gambe. Ferito gravemente, si trova ricoverato nell’ospedale di Juba, nel Sud del Sudan, secondo fonti ufficiali del Vaticano. A salvargli la vita il pronto intervento la dottoressa Ottavia Minervini, anestesista di Medici con l’Africa Cuamm e un chirurgo sudanese, la cui base è contigua alla residenza e riusciti a bloccare l’emorragia e a stabilizzare la situazione.

Nominato vescovo lo scorso 8 marzo da Papa Francesco, è stato posto a capo della Diocesi di Rumbek, nel sud dello stato falcidiato da faide interne e da atti di violenza di integralisti filoislamici. A rimanere ferita anche una religiosa, anch’essa sarebbe stata picchiata ma in maniera mano cruenta: è in buone condizioni. A colpire due soli terroristi, ma l’attentato accuratamente pianificato sarebbe legato a una frangia ben più ampia attiva nello stato sudanese. Si tratterebbe di un “avvertimento” sanguinoso, mirato a scoraggiare il nuovo vescovo a ricoprire l’incarico a partire dal prossimo mese. Un ruolo vacante da ormai 10 anni.

Il raid all’una di stanotte, nell’abitazione che ospita mons. Carlassare, rimasto sempre cosciente nonostante lo shock per il grave atto criminale. Il padre comboniano vicentino lavora ormai da 15 anni in Sudan, a stretto contatto con le etnie locali in contrasto per la supremazia politico-religiosa e il controllo delle risorse. Migliaia le vittime negli ultimi anni. “Sarà trasportato a breve per le cure a Nairobi – scrive il portale specializzato “Nigrizia” -. Un attacco che ha il sapore amaro dell’intimidazione. Padre Cristian ha telefonato ai familiari in Altovicentino per rassicurarli”.

Il commento del vescovo della Diocesi Padova mons. Claudio Cipolla. “La notizia mi ha raggiunto stamane, sono profondamente scosso e colpito da questo grave atto nei confronti di mons. Carlassare. Esprimo a nome mio personale e di tutta la Chiesa padovana vicinanza a padre Cristian, ai suoi genitori Marcellina e Pierantonio con cui ho parlato non appena appresa la notizia, ma anche alla comunità di Piovene Rocchette dove è molto amato e conosciuto. Un pensiero particolare e intenso va ai comboniani, impegnati in queste terre e in altre situazioni difficili nel mondo e al popolo sud sudanese colpito da una gravissima crisi umanitaria e martoriato da continue violenze e aggressioni. Quanto è avvenuto è molto grave, è un dramma nel dramma che sta provando il Sud Sudan. Mi ha molto colpito la mamma di padre Cristian il cui pensiero è rivolto al figlio e altrettanto a questo popolo. Grazie al pronto intervento dei medici di Medici per l’Africa Cuamm – che ringrazio di cuore – il cui compound è contiguo a quello della Curia, si è potuto scongiurare il peggio e stabilizzare la situazione. Mi auguro che padre Cristian possa recuperare quanto prima e assicuro la preghiera della nostra Chiesa per la sua guarigione e per la pace in questa terra africana“.