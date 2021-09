Ulss 8 Berica, aperte le prenotazioni alla terza dose di vaccino per gli anziani Over 80

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allo scoccare del mezzogiorno di oggi si sono aperte le liste di prenotazione per cittadini e cittadine che fanno parte per anagrafica della categoria “Over 80“, al fine di ricevere la dose cosiddetta booster – la terza – di immunizzazione contro gli effetti del virus Covid-19. Una novità che riguarda in potenza circa 15 mila pensionati residenti a Vicenza e area hinterland, Bassovicentino e zona Ovest della provincia. Altrettanti nominativi saranno poi immessi in automatico nel sistema sanitario nell’arco dei prossimi mesi.

A comunicarlo è stata l’azienda sanitaria locale Ulss 8 Berica che, dopo il via libera per gli affetti da patologie gravi, gli ospiti della Rsa vicentine e le persone non autosufficienti, sblocca le liste per la fascia dei grandi anziani. Primi posti disponibili già da lunedì della prossima settimana, il 4 ottobre.

L’obiettivo, come recita la nota esplicativa della circolare del Ministero della Salute, consiste nel “mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitari”. In questa direzione va inserita la specificazione che la somministrazione è riservata a quegli utenti over 80 che

hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino da almeno 6 mesi. Come già reso noto, a venire utilizzati saranno solo i vaccino prodotti da Pfizer e Moderna, vale a dire le tipologie di siero di tipo mRNA.

E come dallo scorso inverno torna operativa la prenotazione online, tramite il portale unico regionale accessibile anche dal sito dell’Ulss 8 Berica. Il sistema automaticamente abilita alla prenotazione solo gli utenti over 80 che hanno assunto la seconda dose da almeno sei mesi, mentre chi dovesse avere completato tardivamente il ciclo di vaccinazione sarà abilitato alla scadenza delle 24 settimane.

“In questa prima fase sono circa 6 mila – spiega la nota di Ulss 8 Berica – i posti già creati in agenda fino al 31 dicembre per la somministrazione delle terze dosi, distribuiti nei Centri di Vaccinazione di Torri di Quartesolo, Montecchio Maggiore, Valdagno e Noventa Vicentina, con le prime disponibilità per la giornata di lunedì 4 ottobre.