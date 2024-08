Ultimato il murale dedicato a Paolo Rossi: il 23 settembre, giorno del compleanno, l’inaugurazione

I lavori sono stati ultimati in questi giorni: il murale di 60 metri a firma dello street artist brasiliano Eduardo Kobra, dedicato al pallone d’oro, vicentino di adozione e morto per un cancro il 9 dicembre 2020, è situato sulla parete sud. L’inaugurazione avverrà nel tardo pomeriggio alla presenza di giornalisti, televisioni, ospiti e autorità, e consegnarà alla città un’opera rilevante come impatto e come valore affettivo.

Il dipinto, il cui progetto è stato curato dall’associazione culturale Wallabe Urban Art di Rovigo, è sta possibile grazie diverse realtà: realizzato in partnership con l’azienda vicentina di consulenza e formazione nel settore ingegneristico Imprendo Partner, è stata poi supportata da Gruppo Hera, L.R. Vicenza 1902, Paolo Rossi Foundation, Associazione Italiana Calciatori, e le aziende Bezzegato, Rivit, Ivas, TicTac e Top Color. Il murale rappresenta Pablito esultante con le braccia alzate e la maglia della Nazionale. L’idea era nata nel 2021 con l’obiettivo di ristrutturare e riqualificare il grattacielo più alto di Vicenza, simbolo del boom economico.