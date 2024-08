Girava in centro col Pajero senza patente, assicurazione e revisione: nei guai un 67enne recidivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quel Mitsubishi Pajero viola era stato più volte intercettato a Thiene dai dispositivi automatici di rilevazione delle targhe, in quanto veicolo risultava non coperto da assicurazione e privo di revisione. Così, domenica 25 agosto alle otto di mattina una pattuglia della polizia locale dopo averlo incrociato in via Divisione Julia,in Ca’ Pajella, ha importo l’alt al guidatore.

Il conducente si è fermato in Piazza Giotto, La faccia alla guida era già conosciuta dagli agenti: il conducente era infatti S.T., 67enne di Bergamo ma di fatto senza fissa dimora. A seguoto del controllo dei documenti e delle banche dati, è risultato che stava circolando pure senza la patente di guida, ritirata l’anno scorso.

Per questo il conducente è stato multato per recidiva di guida con patente ritirata e circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (che prevedono entrambe una sanzione la cui quantificazione sarà disposta dalla Prefettura di Vicenza), nonché per circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (fatto che prevede una sanzione di 1.984 euro). Date le infrazioni riscontrate, al 67enne è stata poi revoca la patente di guida ed è stata disposta l’alienazione del veicolo, che è stato affidato in custodia a una deposito autorizzato, che ha provveduto a rimuoverlo col carro attrezzi.

Sono state sette complessivamente, nell’ultimo fine settimana di agosto, le contestazioni elevate dalle pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene per circolazione con veicoli non coperti da assicurazione Rca, con il conseguente sequestro aministrativo del veicolo. Contestata dagli agenti anche una guida in stato di ebbrezza alcolica.