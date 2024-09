Cadore: un cane spaventa un branco di asini, che cadono nel dirupo: 18 animali morti

Un branco di cavalli e asini spaventati da un cane è in parte caduto ieri mattina, domenica 15 settembre, in un burrone in Val Visdende a Santo Stefano di Cadore. A causa della caduta 18 asini sono morti, mentre altri 18 tra cui alcuni feriti sono stati recuperati dai vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Santo Stefano di Cadore e l’elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia.

Le squadre dei pompieri hanno operato fino al tramonto, riuscendo a recuperare tutti gli animali vivi mettendoli in sicurezza.

Quelli morti sono in fase di recupero oggi. “Gli animali – ha raccontato al Corriere delle Alpi il loro pastore, Franco Dal Molin – erano vicini a un salto e sono caduti giù”. Il pastore ha raccontato di aver iniziato proprio in questi giorni la”desmontegada” (il ritorno in pianura) di una parte del centinaio di animali che aveva in zona malga Chiastelin, con l’obiettivo di portarli verso Caorle. Ma ieri quando è tornato su da loro ha trovato il cane libero che li spaventava. “Correva avanti e indietro per il pascolo della malga: era un furia e spingeva giù gli animali che erano sul ciglio della scarpata”. Una ventina di asinelli (su 40) si è salvato perchè sono rimbalzati sopra gli altri asini già caduti, mentre i cavalli sono riusciti a fuggire. Il cane è di proprietà del pastore di un gregge di pecore del trevigiano: l’uomo quando si è accorto dei danni procurato dal suo animale, si è disperato.