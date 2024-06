Un grande pioppo cade in zona Stadio: colpito un condominio, la strada chiusa al traffico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Vicenza sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della circolazione stradale, che sarà riaperta entro la serata di oggi, di via Ruspoli (zona Stadio), interessata la notte scorsa dalla caduta di un grande pioppo. Lo schianto della pianta, alta tra i 16 e i 18 metri e situata all’interno di un parco giochi, in prossimità della recinzione, ha coinvolto oltre alla strada anche una parte del tetto e alcuni terrazzi del condominio adiacente.

Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco per le prime operazioni di messa in sicurezza a cui sono seguiti gli interventi di polizia locale e Amcps, impegnata per tutta la giornata nella rimozione del tronco e delle fronde del pioppo.

Le cause dello schianto, ancora in fase di accertamento, sono molto probabilmente imputabili ai fenomeni meteorologici dell’ultimo periodo. Il mix infatti tra piogge abbondanti, che limitano la capacità di tenuta del terreno e appesantiscono le chiome, e vento può aver portato allo sbilanciamento e successivo sradicamento della pianta, sulla quale non sono stati rilevati segnali di possibili malattie.

Sono ancora in fase di valutazione i danni causati alla recinzione del parco e al condominio adiacente. Non sono state interessate persone. Da domani il parco di via Ruspoli sarà chiuso per ulteriori accertamenti sullo stato delle piante e eventuali interventi di messa in sicurezza da parte di Amcps.