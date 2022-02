Un microscopio digitale in dono al Museo Naturalistico Archeologico

Un microscopio binoculare digitale con telecamera. È il regalo che il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza riceverà da parte della sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali. Un dono che consentirà di arricchire la dotazione del museo di strumentazione scientifica e che sarà utile sia per attività didattiche e sia per la ricerca.

Nello specifico il microscopio donato sarà molto utile per l’osservazione tridimensionale di piccoli insetti, piante, microfossili e minerali. La presenza della fotocamera digitale, inoltre, sarà efficace per mostrare alle classi in visita al museo gli oggetti studiati garantendo il distanziamento fra gli studenti, rivelandosi pertanto indispensabile per la sicurezza in fase di emergenza sanitaria da Covid 19. In museo attualmente sono presenti vari strumenti scientifici: uno stereomicroscopio, un microscopio ottico a luce trasmessa, una bilancia digitale, un set fotografico e 2 freezer per la manutenzione delle collezioni.