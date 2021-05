Uno dei simboli della socialità riapre al pubblico: dal 11 giugno aperitivo in Basilica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una volta le date importanti da ricordare i vicentini se le annotavano sul calendario appeso su qualche parete in cucina o in camera, mentre oggi nell’era digitale viene più facile segnarle sullo smartphone. Ma di sicuro saranno tanti gli amanti dell’aperitivo o del brindisi con vista artistica a ricordarsi a memoria la data della riapertura della terrazza della Basilica Palladiana, annunciata proprio oggi dal Comune di Vicenza per venerdì 11 giugno, a partire dalle 19.

Si tratta del locale bar inserito nel contesto di uno degli edifici simbolo del centro storico di Vicenza, che tornerà quindi, a breve, ad offrire nuovamente il suo suggestivo quanto invidiato sguardo panoramico sulla città berica. Meta irrinunciabile sia dei turisti e visitatori che dei “vicentini doc” del centro cittadino.

Inoltre, è stato ufficializzato che uno dei luoghi più amati di Vicenza tornerà ad essere visitabile da martedì a domenica, da sabato 12 giugno, dalle 10 alle 17, orari di apertura dell’intero monumento. Il bar della terrazza, gestito dalla società Palladio 9 srl, sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 19 all’una di notte e la domenica dalle 18.30 alle 23, nel caso in cui il Veneto dovesse rientrare in zona bianca. Se così non fosse gli orari verranno adeguati alle disposizioni di contenimento della pandemia.

“Con l’apertura della terrazza sarà possibile visitare la Basilica nella sua interezza, dal piano terra, al salone e alle logge al primo piano, fino alla terrazza tanto apprezzata per il panorama suggestivo – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. E’ possibile, infatti scorgere da un lato la Basilica di Monte Berico e dall’altro le montagne e perdersi nell’osservare i tetti della città e le contrade. Si completa così l’apertura di tutti gli spazi museali civici della città: siamo quindi pronti per offrire ai turisti tutte le nostre bellezze artistiche e culturali”.

“Poco alla volta stiamo uscendo da una difficile situazione che ha messo in difficoltà turismo e commercio – commenta l‘assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Con l’apertura della terrazza e del bar nel monumento più rappresentativo della città diamo un segnale di ritorno alla normalità. I monumenti nazionali rappresentano identità e storia del territorio in cui si trovano e costituiscono un fondamentale attrattore turistico. Il bar in terrazza contribuisce a rendere indimenticabile la visita della Basilica”. L’ingresso sarà consentito nel rispetto delle norme di sicurezza previste, fino a 30 minuti prima della chiusura.