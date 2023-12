Vandalizzata la scuola, sospettati tre giovani: al vaglio anche le telecamere della zona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pochi minuti dopo l’1 di notte dell’8 dicembre, un equipaggio della Polizia di Stato in servizio è intervenuto a Vicenza, in Via Riello, presso la Scuola dell’Istituto Comprensivo “F. Muttoni”, dove era stata segnalato il danneggiamento di una porta d’ingresso e la presenza all’interno di persone non autorizzate.

All’arrivo dei militari, gli autori si erano già allontanati ma da un primo sopralluogo risultava che effettivamente la porta d’ingresso della palestra era stata aperta e danneggiata, l’interno rovistato, vari vestiti e mobili erano stati gettati a terra, insieme agli addobbi natalizi ed alcuni cartelloni della scuola, anch’essi danneggiati.

I poliziotti quindi, effettuando una perlustrazione dell’area esterna, hanno rintracciato nelle vicinanze tre giovani ragazzi – un diciannovenne in compagnia di due minorenni – che non hanno saputo dare valide giustificazioni in ordine alla loro presenza nella zona a quell’ora.

I giovani sono stati così accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso, al cui esito, proprio i due minorenni, sono risultati avere a loro carico vari precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Gli agenti, dopo un tentativo non riuscito di contattare le rispettive famiglie, hanno quindi riaccompagnato presso le loro abitazioni i due minorenni: la loro situazione è stata segnalata ai Servizi Sociali del Comune per gli eventuali interventi del caso.

Proseguiranno invece ulteriori indagini, anche con assunzione di informazioni dai residenti della zona oltre che con l’esame degli impianti di videosorveglianza, per accertare se i tre giovani possano essere effettivamente come presunto i responsabili dell’atto vandalico.