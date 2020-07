Vede i vigili e scappa in e-bike. Addosso aveva una dose di cocaina: multa da 400 euro

Continuano ad essere staccate multe dopo la discussa ordinanza del sindaco di Vicenza Francesco Rucco: dal primo luglio vieta di consegnare o ricevere, tenere con sé, utilizzare od esibire droga, nonché di abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per la sua preparazione, in diverse zone del territorio comunale.

L’ordinanza riguarda non solo le aree in prossimità del centro storico ma anche Campo Marzo, Parco Fornaci, via Gandhi, Adenauer e nelle aree limitrofe a istituti scolastici e universitari, strutture sanitarie, fiera, luoghi culturali, monumentali e di culto e chi viola il provvedimento viene punito con una multa da 25 a 500 euro, il cui importo in misura ridotta è fissato in 400 euro, oltre che con con la sanzione amministrativa accessoria della confisca, previo sequestro amministrativo, della droga stessa.

Oggi alla vista della pattuglia della polizia locale un uomo si è dato alla fuga in sella a una bici elettrica: inseguito e bloccato con l’aiuto di alcuni cittadini e perquisito, è stato trovato in possesso di 0,23 grammi di cocaina. Per il cinquantenne è scattata quindi la segnalazione alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente, la sanzione di 400 euro per violazione della recente ordinanza del sindaco e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Sulla bicicletta elettrica sono in corso accertamenti, perché l’uomo non ne ha giustificato il possesso.

I fatti sono avvenuti venerdì scorso verso le 23.15 in centro storico: M.F., 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso dei furti, è stato notato da una pattuglia della polizia locale in piazza Castello a bordo della bici elettrica dopo essere stato visto poco prima in corso Palladio con un’altra bicicletta. Alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, gettando poi la bici a terra in piazza Duomo e cercando di fuggire a piedi. Fermato anche grazie all’aiuto di alcuni cittadini, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi, ma è stato immobilizzato, identificato e denunciato.