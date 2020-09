Veneto e Vicentino al voto: i dati dell’affluenza al referendum, alle regionali e alle comunali

In Veneto alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale ha votato circa il 61% degli aventi diritto per le prime e il 69% per il secondo.

Ecco le percentuali provvisorie nel dettaglio, diverse fra referendum e regionali in quanto per il primo erano ammessi al voto anche i residenti all’estero iscritti all’Aire, mentre per le regionali no.

AFFLUENZA REFERENDUM

VENETO 67,55% (561 sezioni su 563)

BELLUNO 61,89% (61 su 61)

PADOVA 69,92% (102 su 102)

ROVIGO 64,32% (50 su 50)

TREVISO 68,21% (94 su 94)

VENEZIA 66,96% (43 su 44)

VERONA 65,48% (98 su 98)

VICENZA 69,25% (113 su 114)

Vicenza Città 64,09% – Bassano del Grappa 66,24% – Schio 67,33% – Montecchio Maggiore 66,20% – Arzignano 69,28% – Valdagno 68,95% – Thiene 64,75% – Marostica 71,53% – Lonigo N.P.

AFFLUENZA ELEZIONI REGIONALI

VENETO 61,20% (560 sezioni su 563) Regionali 2015: 57,30%

BELLUNO 47,84% (61 su 61)

PADOVA 65,45% (102 su 102)

ROVIGO 59,87% (50 su 50)

TREVISO 58,27% (94 su 94)

VENEZIA 62,55% (44 su 44)

VERONA 62,67% (96 su 98)

VICENZA 61,77% (113 su 114) Regionali 2015: 58,24%

AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI

Albettone 68,64%

Cogollo del Cengio 67,30%

Lonigo N.P.

Malo 65,29%

Posina 34,77%

Recoaro Terme 55,35%