Meteo, torna lo stato di attenzione in Veneto: maltempo dalle prime ore di domani

Anche se l’estate finisce con la giornata odierna, il tipico maltempo estivo farà ancora capolino sul Veneto e sul Vicentino a partire dalle prime ore di domani, primo giorno d’autunno. A lanciare l’allerta con lo stato di attenzione, diramato nelle scorse ore da Venezia, è il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto.

L’ufficio preposto alle previsioni emesso un nuovo avviso dichiarando lo stato di attenzione idrogeologica per possibili forti temporali dalle prime ore di martedì 22 settembre fino alla mattina di mercoledì. L’avvertimento riguarda in particolare anche il bacino del corso del “Basso Brenta e Bacchiglione“, che tocca le province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso, interessando gran parte del territorio berico.

Le previsioni meteo giornaliere offerte da Arpav indicano in una nota stampa “fin dalle prime ore del mattino di martedì e nel resto della giornata, probabili varie fasi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie su pianura e costa, ove non si escludono locali piogge intense, in qualche caso abbastanza insistenti e con quantitativi consistenti”.

La probabilità di precipitazioni sparse nel complesso viene definita come medio-alta, vale a dire nella misura che va dal 50 al 75% a seconda delle diverse aree. Si va dai piovaschi ai rovesci o temporali specie fino al mattino su pianura e costa, ove non si escludono locali piogge intense e in qualche caso abbastanza insistenti. Le temperature, di conseguenza, si segnalano in lieve diminuzione.