Ventenne ferito con un’arma da fuoco a Settecà. E’ grave

E’ avvolto ancora nel massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine il grave fatto di cronaca che sarebbe accaduto ieri sera, 15 novembre, a Vicenza in zona Settecà: un ragazzo di vent’anni è stato ferito da un’arma da fuoco ed è ora ricoverato ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della questura e della squadra mobile. Pochi i dettagli finora accertati: il principale è che ieri sera poco dopo le 20 un ventenne si è presentato alle porte del pronto soccorso cittadino con una ferita da arma da fuoco all’addome. I sanitari che l’hanno preso in cura hanno quindi avvertito la Questura, che ora sta effettuando approfondite indagini sul luogo del fatto, ossia il parco giochi a fianco del cimitero di Settecà, in via Paradiso.

Notizia in aggiornamento