Vento e temporali, è ancora un weekend da allerta gialla

In Veneto è stata diramata un’allerta gialla per temporali e vento, valida da sabato 12 a lunedì 14 luglio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha infatti segnalato un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio regionale, con fenomeni temporaleschi che potranno risultare localmente intensi.

Già nel pomeriggio di oggi sono previsti rovesci e temporali sparsi, con particolare incidenza sulle Prealpi e sulle pianure nord-orientali. Domenica 13 luglio, a partire dalle ore 12, il maltempo si intensificherà e l’allerta resterà attiva fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Le precipitazioni saranno accompagnate da forti raffiche di vento e possibili grandinate. Lunedì 14 luglio è previsto un ulteriore picco di instabilità tra le 12 e le 17, con nuovi temporali in arrivo. Secondo la Protezione Civile, le criticità attese riguardano la possibilità di frane superficiali, colate rapide, allagamenti in ambito urbano e aumenti repentini del livello di torrenti e canali minori.

La raccomandazione alla popolazione, come sempre in questi casi, è quella mdi evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, di non sostare in prossimità di sottopassi o corsi d’acqua e di mantenersi informati attraverso i canali ufficiali. Il maltempo è causato dall’arrivo di correnti atlantiche instabili che stanno interessando gran parte del Nord Italia, con effetti che potranno protrarsi anche nei giorni successivi. La situazione è in costante evoluzione e saranno possibili ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore.