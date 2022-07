Vento forte: raffica di richieste di soccorso. Albero si abbatte su un’auto in zona stadio a Vicenza

Sono ben 170 gli interventi dei vigili del fuoco in serata in Veneto per maltempo. In particolare, a provocare danni in tutta la regione è stato il forte vento, che ha divelto rami, sradicato alberi e in alcuni casi scoperchiato tetti. Le province più colpite sono Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia.

Nel vicentino, in particolare, sono state una quarantina le richieste di aiuto giunte alla centrale operativa provinciale dei pompieri: 30 gli interventi ancora aperti, una decina quelli già conclusi. Quello più impegnativo, riguarda il sottopasso dello stadio a Vicenza: un albero si è abbattuto sulla strada, schiacciando un’auto. Illeso l’automobilista.

Danni, oltre che nel capoluogo, anche nel Basso Vicentino e qualche comune della fascia pedemontana: fra i comuni più colpiti Noventa, Sossano, Sarego, Agugliaro. Oltre 50 gli interventi nel padovano e nel veronese, oltre 40 in Polesine e oltre 30 nel veneziano.