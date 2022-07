Valdagno piange “Paolino”: guida esperta e prudente, per molti anni a capo del soccorso alpino

C’era una cordata di vicentini, sulla Marmolada, e fra questi due delle tre vittime già identificate: Paolo Dani di Valdagno e Filippo Bari di Malo. La provincia di Vicenza sta tributando infatti un contributo di vite altissimo alla disgrazia avvenuta ieri pomeriggio sul massiccio delle Dolomiti.

A fornire i nominativi di Paolo e Filippo, secondo quanto raccolto dal Cai di Malo, sarebbe stato il 27enne di Barbarano Mossano rimasto ferito e ora ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Con loro non è ancora chiaro se ci fossero un’altra persona o addirittura due. La terza vittima identificata è Tommaso Carollo di Thiene. Erano invece saliti per conto proprio la coppia di Tezze sul Brenta: lui, Davide Miotti, guida alpina e titolare di un negozio di articoli per la montagna, per tutto il giorno è stato dato per identificato ma in realtà non vi sarebbe ancora l’ufficialità; lei, Erica Campagnolo, è fra i dispersi di cui non è stato trovato ancora il corpo.

A Valdagno la comunità è sconvolta per la morte di Paolo Dani: 52 anni, guida alpina, già capostazione del Soccorso alpino, era uno scalatore prudente ed esperto. Lascia la moglie e una figlia di 14 anni. Molto preparato, cordiale, semplice nei modi, ironico, in vallata era un’istituzione. “Una triste notizia, che ci lascia sgomenti e che colpisce l’intera comunità valdagnese all’interno della quale Paolo era molto conosciuto e apprezzato. In questo momento di dolore non possiamo che stringerci attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Commenta così la sua morte il sindaco di Valdagno, parlando a nome di tutta l’amministrazione comunale. Per rispetto della famiglia e in attesa di aggiornamenti, Giancarlo Acerbi preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni: “Continuiamo a seguire con grande apprensione le notizie che arrivano dalla Marmolada – aggiunge – e il nostro pensiero va a tutte le persone coinvolte in questo tragico episodio”.

1 di 10