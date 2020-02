Viacqua, si cerca il nuovo manager. Il saluto a Trolese, direttore generale uscente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il consorzio Viacqua spa ha avviato la selezione per l’affido dell’incarico al nuovo direttore generale, successore dell ingegnere Fabio Trolese, dirigente uscente che ha presentato le dimissioni per dedicarsi ad altri impegni professionali. Iniziata la procedura con la scelta dell’agenzia di selezione di personale che ha presentato la miglior offerta, dando di fatto il via alla “caccia” al giusto profilo operativo da affiancare al presidente in carica, Angelo Guzzo. Al futuro prescelto saranno affidate le redini dell’ente gestore pubblico delle risorse idriche del territorio che dal gennaio 2018 ha unificato il servizio di Acque Vicentine e Avs, per un bacino d’utenza di oltre 500 mila vicentini e 68 comuni consorziati. Il bando di concorso completo è stato pubblicato nei giorni scorsi sul portale web, dove sono disponibili i dettagli riguardo i requisiti richiesti ai candidati manager e le modalità di selezione, affidate all’agenzia specializzata “Key2people”. Il contratto “in palio” prevede una durata quinquennale, rinnovabile in futuro.