Viaggia in contromano e finisce per schiantarsi sui cartelli stradali. Poi sparisce a piedi

Era probabilmente ubriaco al volante il conducente della Citroen C4 che nel corso della notte tra sabato e domenica ha percorso in contromano un tratto che porta a un incrocio a Vicenza, schiantandosi sui cartelli stradali fissati su un palo della segnaletica, abbattendoli.

Chi si trovava alla guida, evidentemente non ferito al punto di non poter muoversi in piena autonomia, non è stato trovato sul posto dalle forze dell’ordine, intervenute alle 2.30 della notte di ieri dopo la segnalazione di un altro automobilista.

Scenario dell’incidente stradale e dell’ipotizzata fuga a piedi del conducente che l’avrebbe da solo causato è il punto di incontro tra viale Margherita con via Arzignano. Non è la prima volta che accade in provincia un fatto analogo, spesso motivato dalla “necessità” di evitare l’esame dell’alcoltest, così come si sospetta anche in quest’ultimo episodio. Non sarà certo una furbizia così acuta visto che, comunque, attraverso targa e telaio del veicolo si risalirà quantomeno al proprietario. E’ stato accertato, infine, che l’utilitaria stesse percorrendo la carreggiata in senso contrario.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale operativa di Vicenza hanno messo in sicurezza l’auto finita nell’aiuola e rimosso del tutto la segnaletica stradale finita in strada. I rilievi sul fatto sono stati affidati ai carabinieri di Vicenza che hanno eseguito i rilievi del sinistro e avviato le prime indagini per risalire al conducente.