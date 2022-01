Vicenza meta turistica promossa dal quotidiano francese “Le Figaro”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grande soddisfazione per il reportage finito su “Le Figaro” uno dei più importanti quotidiani francesi. La giornalista Lucie Tournebize ha firmato l’articolo consigliando il capoluogo berico come meta da visitare entro l’anno. Una testimonianza tra storia e cultura passando anche per i locali più caratteristici del centro e visitando le botteghe che nascondono i segreti di intere generazioni. La narrazione dell’autrice svela le magnificenze di Vicenza raccontando la vita del suo personaggio più rappresentativo, Andrea Palladio, che pur non essendo nato in città ne ha donato dei veri e propri gioielli architettonici.

La visita della giornalista francese si è svolta nei luoghi simbolo di Vicenza, dalla Basilica Palladiana, al Teatro Olimpico, Palazzo Thiene e Villa Valmarana. Ha raccontato di come passare una serata in “Un jazz club unico al mondo” come il Bar Borsa o di come respirare un clima d’altri tempi in una bottega storica. Infine una menzione particolare per Palazzo Leoni Montanari e le sue sale barocche. Insomma un viaggio raccontato, ma sopratutto, consigliato nei minimi particolari che porta il nome di Vicenza a risuonare fuori dall’Italia.

L’autrice, Lucie Tournebize, è stata a Vicenza in occasione dell’inaugurazione della mostra La fabbrica del Rinascimento e, accolta e accompagnata alla scoperta della città per conto del Comune dal Consorzio Vicenza è, ne ha tratto sette buoni motivi per proporre ai suoi connazionali di visitarla

“E’ davvero stimolante – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto – constatare come una prestigiosa testata come Le Figarò abbia saputo cogliere l’unicità e la ricchezza di Vicenza, su cui lavoriamo giorno dopo giorno con grande impegno, proponendo la nostra città come tappa obbligata per il 2022”.

“In questo momento così complesso – aggiunge l’assessore al turismo Silvio Giovine – è necessario sostenere la qualità della nostra offerta culturale con un’adeguata valorizzazione strategica. Un grazie particolare, in questo senso, va al Consorzio Vicenza è, al nostro fianco sul fronte dello sviluppo di iniziative di promozione nazionali e internazionali, per rendere sempre più attrattiva la destinazione turistica vicentina”.