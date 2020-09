Vicenza, nasce il gruppo provinciale di Protezione Civile: al via le candidature

Il consiglio provinciale di Vicenza ha annunciato la nascita del Gruppo provinciale di protezione civile che coordinerà i 3.500 volontari vicentini. La decisione arriva dopo il grande sostegno in sala operativa provinciale di un gruppo di volontari, che hanno permesso al personale della provincia di supportare 24 ore su 24 la popolazione locale durante l’emergenza coronavirus.

Il progetto è stato presentato dal presidente Francesco Rucco, il consigliere provinciale con delega della protezione civile Massimiliano Dandrea e il responsabile dei volontari di protezione civile vicentini Cristiano Todeschini nella sede della Provincia di Vicenza.

“Un atto ufficiale -ha spiegato il Presidente della Provincia Francesco Rucco– che arriva dopo un percorso durato più di due anni. L’esigenza di un gruppo provinciale era sentita da tempo, sin dall’emergenza Vaia del 2018. Più recentemente, con l’emergenza sanitaria Covid-19, è stata fatta una prova sul campo, con l’utilizzo di un gruppo stabile di volontari occupati per due mesi in sala operativa provinciale”. Quella tra i vari gruppi comunali e regionali è risultata una collaborazione positiva in particolare per lo smistamento del materiale di prima necessità e l’aiuto ai cittadini sul corretto comportamento da tenere durante il lockdown.

“L’esperienza della sala operativa – ha affermato il consigliere Dandrea– ha evidenziato la necessità di avere a disposizione un nucleo di volontari già pronto e formato che sia di supporto alla Provincia nella gestione della funzione di protezione civile. Su richiesta della Provincia o della Regione, il gruppo deve garantire l’uscita di almeno una prima pattuglia esplorativa entro 3 ore dalla chiamata e di una pattuglia operativa entro 48 ore”.

Il gruppo iniziale è composto da 20 fondatori. Per la candidatura è richiesta la partecipazione negli ultimi 36 mesi alla gestione di attivata emergenziali sovra-comunali e l’iscrizione alle organizzazioni di protezione civile del territorio. Non ci sarà però un numero limite di volontari che potranno far parte del gruppo provinciale una volta che questo sarà operativo.

Il regolamento del gruppo provinciale è stato approvato dal Consiglio Provinciale ed è il risultato di un confronto tra la Provincia, la Regione e i volontari degli 89 gruppi di protezione civile vicentini. Saranno infatti le organizzazioni locali ad interagire ed interfacciarsi con il nuovo gruppo. La sede sarà in via Muggia, dove ha la sede la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e i suoi ampi magazzini.