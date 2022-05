Internazionali d’Italia: Sinner ai quarti, Nadal eliminato

Non sono mancate le sorprese nell’ultima giornata degli Internazionali d’Italia 2022: Rafa Nadal è stato eliminato mentre l’azzurro Jannik Sinner accede ai quarti di finale del torneo. Partiamo dall’ultimo match di giornata, che ha visto appunto l’eliminazione inaspettata dello spagnolo. Il maiorchino, 10 volte campione degli Internazionali d’Italia, ha avuto problemi fisici all’inizio del terzo set che gli sono costati cari. Il canadese lo ha sconfitto per 1-6, 7-5, 6-2 dopo 2h35′ di match e adesso nei quarti di finale incontrerà il norvegese Casper Ruud.

“Quando la testa mi dirà basta, smetterò. Non si può vivere con tanto dolore giornaliero” ha commentato Nadal, amareggiato dopo il ko “Sono un giocatore che convive con un infortunio. Non è nulla di nuovo, è qualcosa che c’è. Purtroppo il mio quotidiano è difficile, onestamente. Può essere frustrante che tanti giorni io non riesca ad allenarmi come dovrei. Poi, oggi, a metà del secondo set il dolore è ricominciato quindi non mi era possibile giocare. Mi dispiace, ma non voglio togliere nulla a Denis. Probabilmente lo merita”.

Ma veniamo al successo dell’azzurro. Avanza Jannik Sinner, che batte in due set Filip Krajinovic. Per lui oggi è già tempo di riscendere in campo dove lo aspetta la difficile ma bella sfida contro il greco Stefanos Tsitsipas, che ieri si è imposto in tre set su Khachanov, e che è uno dei candidati per la vittoria finale. Tra gli altri risultati Djokovic ha liquidato Wawrinka con un doppio 6-2, mentre Garin ha eliminato Cilic.