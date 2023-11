Vigili di quartiere, così aumenta la sicurezza in città. Possamai: “Filo diretto coi cittadini”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dai mercati rionali ai parchi e alle scuole fino alle attività commerciali e artigianali. Sono le zone che hanno visto la presenza proprio in questi giorni dei vigili di quartiere, dopo l’avvio, il primo novembre, del servizio voluto dall’amministrazione per dare risposta alla richiesta di maggior sicurezza avanzata da cittadini e commercianti.

Numerose le persone incontrate in queste prime ore di attivazione del servizio, che prevede, dal lunedì al sabato, la presenza a rotazione in tutti i quartieri cittadini di una pattuglia alla mattina e una al pomeriggio con il passaggio a piedi di due agenti.

“Con 40 controlli mensili ad opera di oltre 30 agenti – afferma il sindaco Giacomo Possamai – vogliamo che i vigili di quartiere diventino un punto di riferimento per i cittadini. Con la presenza a piedi sempre degli stessi agenti nei luoghi di maggiore aggregazione, l’obiettivo è sviluppare un rapporto diretto, per la segnalazione di qualsiasi tipo di problematica, tra i cittadini e la polizia locale”.

Secondo quanto stabilito, la prima e la terza settimana del mese i vigili di quartiere saranno operativi il lunedì pomeriggio nella zona della stazione e del quadrilatero; il martedì mattina ai Ferrovieri e pomeriggio a Bertesina e Ca’ Balbi; il mercoledì mattina a San Lazzaro e pomeriggio a San Pio X; il giovedì mattina in centro storico e pomeriggio a Laghetto; venerdì mattina a San Pio X e pomeriggio in Riviera Berica; il sabato mattina a San Giuseppe e Villaggio del Sole. La seconda e la quarta settimana del mese gli agenti verrano invece dislocati il lunedì pomeriggio a San Giuseppe e Villaggio del Sole; il martedì mattina nelle zone della stazione e del mercato in centro storico e il pomeriggio a San Lazzaro; il mercoledì mattina ai Ferrovieri e pomeriggio in Riviera Berica; il giovedì mattina in centro storico e pomeriggio ai Ferrovieri; il venerdì mattina a Laghetto e pomeriggio a San Pio X; il sabato mattina a Bertesina e Ca’ Balbi. Due agenti saranno presenti inoltre dal lunedì al sabato in centro storico.

L’avvio sperimentale del servizio è stato attuato grazie ad una prima riorganizzazione dell’organico attuale della polizia locale, anche in virtù della già prevista sospensione invernale del terzo turno prolungato, che verrà completato nei prossimi mesi con l’arrivo di sei nuove assunzioni.