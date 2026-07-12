Arte che unisce: il murale diventa una festa di quartiere, tra pizze, birre e sedie da condividere

Doveva essere un intervento artistico per abbellire la cittadella degli studi e la palestra comunale, ma la realizzazione del murale “Vola oltre l’orizzonte”, dipinto dal muralista californiano Robert Vargas lo scorso weekend a Thiene, si è trasformato in un formidabile collante per la comunità, a dimostrazione che la positività genera positività.

Quattro giorni di lavoro, con in mezzo una toccata e fuga a Berlino e nel frattempo la gente che si radunava di fronte all’imponente muro della palestra Tommaso Assi, con persone che andavano e tornavano, bambini che si improvvisavano artisti e regalavano le loro opere all’artista. E allo stesso tempo esponenti della politica locale, dei due diversi schieramenti, concordi nel definire “bellissima” l’opera dedicata ai giovani e ispirata al sogno di un giovanissimo Arturo Ferrarin.

Arte come pretesto per stare insieme, per condividere, per chiacchierare, insieme alla curiosità di vedere una parete gigantesca trasformarsi in un quadro ricco di significato, vita e storia. Da tempo non si vedeva un simile raduno spontaneo di persone a Thiene e quel che è successo nei quattro giorni del grande murale ha rappresentato una ventata di socialità vera in un’epoca in cui la maggioranza degli scambi avviene tramite i social.

Il muro della palestra comunale, 300 metri quadri di cemento grigio che oggi ospitano un fanciullo che lancia un aereoplanino di carta verso il monte Fuji, come punto focale di un pellegrinaggio continuo e spontaneo. Cittadini di tutte le età, incuriositi dai primi colpi di pennello e dalle linee tracciate dall’artista, hanno iniziato a presidiare l’area fin dalle prime ore del mattino. E con il passare del tempo, la curiosità si è tramutata in un vero e proprio rito. Molti residenti hanno iniziato a portare da casa sedie pieghevoli, posizionandole a debita distanza per non intralciare i lavori, ma abbastanza vicini per non perdersi i dettaglio dell’evoluzione dell’opera. E nell’ultimo giorno di lavoro, quando Vargas ha dipinto anche di notte per consegnare il murale nei tempi previsti, due ragazzi sono arrivati a notte fonda con le seggiole, per vedere il sole sorgere vicino al giovane Ferrarin dipinto sulla parete.

E nel frattempo comparivano pizze da asporto in maxi formato da condividere, casse di birra, cibo e infine acqua a volontà per combattere il caldo. Incantati, numerosi bambini si sono cimentati in repliche del murale, o in disegni di propria ispirazione, donati all’artista che, entusiasta, si è fatto ritrarre con i giovanissimi dando loro dritte su come disegnare.

E in mezzo a tanta positività, chiacchiere tra sconosciuti, risate e riflessioni sul significato dell’opera, hanno riempito il silenzio della zona studentesca, resa silenziosa dalla conclusione dell’anno scolastico. Alla fine, la bellezza del dipinto, che ora svetta fiero sulla facciata, è quasi passata in secondo piano rispetto alla spinta sociale che ha generato ma l’immagine rimarrà a ricordare che dalle cose belle nascono cose belle.

“È emozionante ripercorrere il lavoro di un grande artista come Robert Vargas, nei giorni trascorsi a Thiene per dare vita a uno straordinario murale – ha sottolineato il sindaco Gianantonio Giampi Michelusi – Un’opera che rende omaggio all’impresa leggendaria di Arturo Ferrarin, ma che parla soprattutto al cuore di ciascuno di noi, e in particolare ai nostri giovani. Perché ogni grande traguardo nasce da un sogno. Ogni sogno ha bisogno di coraggio. E il coraggio trova forza nella speranza, anche quando la meta sembra lontana. Che questo murale possa ricordarci ogni giorno che i limiti esistono solo finchè qualcuno non decide di superarli. I sogni non sono fatti per restare chiusi in un cassetto, sono fatti per prendere il volo”.

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