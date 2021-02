WindTre fuori uso in buona parte del Vicentino: ecco cosa sta succedendo

Zero telefonate in entrata e zero in uscita: da almeno sei di ore è andata in crash la rete telefonica di WindTre. A segnalare il problemi sono moltissimi utenti in diverse parti della provincia: da Trissino a Schio, da Valdagno a Caldogno, da Thiene a Camisano.

Il crash sta riguardando anche Iliad, Tim e Vodafone e Postemobile. I problemi sono iniziati nel pomeriggio (intorno alle 16) di mercoledì 3 febbraio ma si sono intensificati raggiungendo il picco intorno alle 19. Il “crash” riguarda però tutta Italia: dal Veneto alla Sicilia e alla Sardegna, passando per Milano, Firenze, Roma e Bari: la rete della compagnia telefonica ha smesso infatti di funzionare, non consentendo chiamate in entrata e in uscita, ma disservizi e connessione scarsa o intermittente riguardano anche la rete internet.

Le segnalazioni sul sito Downdetector, specializzato nella rilevazione dei malfunzionamenti dei servizi di telecomunicazioni, sono migliaia (quasi 7.600 solo alle 19). Il 71% riguardano la telefonia, il 20% internet e l’8% parlano di un blackout totale. Le segnalazioni si susseguono anche sui social (dove si sta diffondendo l’hashtsag #winddown) e in particolare sui gruppi Facebook. Al momento il gestore non ha però risposto alle richieste di informazioni né diramato una comunicazione ufficiale.