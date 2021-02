Infortuni sul lavoro, Veneto: -15% nel 2020, ma +270% quelli nel settore sanità e assistenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel 2020 in Veneto sono stati denunciati all’Inail 65.437 infortuni sul lavoro, il 15% in meno rispetto al 2019 (77.124 denunce). I casi mortali sono stati 86, 12 in meno rispetto al 2019. A rilevarlo sono le elaborazioni dello stesso Istuto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro.⁸

La pandemia da Covid-19 ovviamente ha influenzato l’andamento degli infortuni: i casi da contagio Covid-19 denunciati sono stati 12.735 e, rappresentano, il 19,5% sul totale dei casi. La metà degli infortuni da Covid-19 è stata denunciata nei mesi di novembre e dicembre. La provincia più colpita è Verona con 14.396 denunce di infortunio di cui 3.377 da Covid-19.

L’analisi dei dati. Nel 2020 in Veneto si sono rilevate 11.687 denunce di infortunio in meno rispetto all’anno precedente (-15,2%). La diminuzione riguarda sia le denunce di infortunio in occasione di lavoro (-10,9%), sia le denunce di infortunio in itinere, occorsi nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro (-38,8%).

Le denunce di infortunio relative al codice Ateco “sanità e assistenza sociale” sono state 11.253 è hanno avuto un incremento del 270% rispetto alle 3.042 denunce del 2019. Quasi i tre quarti delle denunce di questo settore hanno riguardato il contagio da Covid-19. Le donne sono le più colpite dall’infortunio da Covid-19 (74%) in quanto essendo maggiormente impiegate in questo settore risentono dell’alto rischio di contagio presente nell’ambiente di lavoro.

La gestione per conto dello Stato (settore pubblico) ha visto una significativa riduzione delle denunce di infortunio pari al -63%. Le denunce nel 2020 sono state 4.013 rispetto a 10.796 denunciate nell’anno precedente. Tale diminuzione è conseguente all’adozione della prestazione lavorativa in “modalità agile” e dalle chiusure delle scuole e università per evitare il propagarsi del contagio.

Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2020 è diminuito del 7,0% nella gestione relativa all’industria e servizi (dai 63.549 casi del 2019 ai 59.080 del 2020), del 15,6% in agricoltura (da 2.779 a 2.344). Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel 2020 sono state a livello nazionale 1.270, in Veneto 86. Questo dato evidenzia un aumento a livello nazionale di 181 casi rispetto ai 1.089 del 2019 e, in Veneto, una diminuzione di 12 casi mortali.