Al via il cantiere per la pista ciclopedonale del Costo: 750 mila euro grazie ai fondi PNRR

Il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Masiero hanno dato il via ai lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in località Costo.

I lavori che cominceranno tra qualche giorno sono stati consegnati ufficialmente alla ditta esecutrice il 13 marzo e si prevede che siano completati entro il inizio novembre di quest’anno.

L’amministrazione ritiene la realizzazione di questa nuova pista ciclopedonale di fondamentale importanza ai fini urbanistici della città di Arzignano. Infatti, grazie alla costruzione di un sottopasso sulla strada provinciale delle Tezze (SP 89), la pista ciclopedonale metterà in collegamento la frazione del Costo con la frazione delle Tezze, e di conseguenza la valle dell’Agno (andando a collegarsi con l’esistente pista ciclabile che corre sull’argine del fiume Agno-Guà). L’opera della lunghezza totale di 519 metri si può considerare strategica per il collegamento tra il centro paese e le frazioni.

“La realizzazione di questa nuova pista ciclopedonale rappresenta un importante investimento nel nostro territorio e nell’ambiente” ha dichiarato il Sindaco di Arzignano. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai cittadini di Arzignano una nuova opportunità di muoversi in modo sostenibile e sicuro. Questa nuova infrastruttura rappresenterà inoltre un importante collegamento tra il centro paese e le sue frazioni”.

La pista ciclabile si articola su due tratti: il primo di lunghezza 428 metri con partenza all’incrocio tra via Scamozzi e via Palladio, prosegue su via Palladio, si immette su via Madonna dei Prati e poi sul parco giochi del Costo. Dal parco si attraversa in sottopasso la strada provinciale delle Tezze (SP 89), si risale via Canove e ci si collega alla pista ciclabile sul Guà.

Il secondo tratto della ciclabile di circa 91 metri mette in collegamento l’ingresso della scuola Girotondo in via Scamozzi con via dei platani, mettendo in sicurezza l’attraversamento pedonale a raso sulla SP 89.

In questa prima fase il cantiere prevede la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo via Canove con la chiusura della strada dal 13 al 31 marzo.

In seguito saranno realizzati: tra aprile e giugno il tratto all’interno del parco giochi di via Madonna dei Prati, tra giugno e l’inizio di luglio il tratto tra via Madonna dei Prati e via Palladio, tra luglio e agosto la realizzazione del tratto tra via scamozzi e via dei platani.

La realizzazione del sottopasso della strada provinciale è prevista tra metà settembre e inizio novembre.

L’amministrazione comunale ha già annunciato l’intenzione di tenere aggiornata la cittadinanza sul proseguimento del cantiere e delle modifiche alla viabilità necessarie per la realizzazione dell’opera. Essendo l’opera complessa non si esclude che il cronoprogramma subisca delle modifiche.

Il progetto della pista ciclopedonale è stato finanziato attraverso il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile per 500 mila euro e per 250 mila euro mediante fondi del Comune di Arzignano.

Sarà la prima delle quattro opere finanziate tramite fondi Pnrr, le altre opere saranno il nuovo edificio mensa della scuola prima di San Rocco, il nuovo asilo nido in via Fermi e la riqualificazione degli alloggi Erp (edilizia residenziale popolare) in via Santa Chiara.

L’importo dei lavori a base d’asta per la realizzazione della pista ciclopedonale è stato stabilito in 585 mila euro, inclusi gli oneri della sicurezza, a cui si aggiungono 165 mila euro per le spese tecniche, l’Iva e gli imprevisti; per un totale di 750 mila euro.