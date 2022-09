Oggi l’addio a “Lele” Ruzza dopo l’incidente in moto. Ha raggiunto in cielo il minore degli 8 figli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si terranno solo oggi pomeriggio a Lonigo, a distanza di una decina giorni dal decesso avvenuto in ospedale, le esequie solenni di Gabriele Ruzza. Pensionato di 69 anni, la cui numerosa famiglia è molto conosciuta nella città leonicena, è lui la la vittima dell’incidente in motocicletta che gli è costato la vita lo scorso mercoledì 7 settembre, a Mottinello di Fara, nel territorio comunale di Sarego.

La triste vicenda che riguarda la famiglia Ruzza in questi giorni di lutto, in attesa del nulla osta dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Vicenza, ha commosso tutta la comunità di Lonigo. Meno di due anni fa, infatti, i congiunti di “Lele” avevano affrontato un’altra perdita terribile, quello del minore degli otto figli della coppia.

Il giovane aveva perso la vita all’alba del suo compleanno, a soli 25 anni di età. Il padre lo ha raggiunto in cielo a distanza di 22 mesi, dopo il ricovero in codice rosso e una lotta per la vita durata solo poche ore nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza. Troppo serie le lesioni interne riportate nello schianto del motociclista contro il furgone, incidente con esiti mortali su cui pende un’inchiesta per omicidio stradale. Un atto dovuto, in questi casi, attesa del procedimento futuro.

Oggi, però, è il tempo delle preghiere e della vicinanza alla grande famiglia del pensionato di Lonigo, molto conosciuto anche ad Arzignano per via della sua lunga carriera lavorativa. In questi giorni un via vai di persone care si sono recati nella casa di famiglia di via Bonioli, portando solidarietà e parole di affetto alla moglie Maria Rosa e ai sette figli. Il funerale è in programma alle 15.30, e sarà ospitato nel duomo cittadino.