Gestiva discarica abusiva nel proprio terreno, denunciato a piede libero un 64enne

Da un decina di anni l’uomo, un 64enne di Noventa Vicentina, gestiva una sorta di discarica per rifiuti ma senza averne alcun titolo. I carabinieri della tenenza dello stesso comune, dopo aver effettuato il sopralluogo nei terreni di proprietà dell’indagato, hanno accertato l’operato abusivo dello stesso e per lui è scatta la denuncia in stato di libertà. L’area di circa 1000 metri era colma di rifiuti di varia natura tra cui anche pericolosi. Al termine dell’attività di controllo l’intera area è stata delimitata e posta sotto sequestro.

I rifiuti “stoccati” direttamente al suolo comprendevano materiali in plastica (pedane, oggetti in plastica dura, componenti plastici); tessuti (teli, tendoni, ombrelloni); scarti di falegnameria; mobili rotti e/o vetusti; pedane in legno (bancali); coperture e pannelli in fibrocemento; materiale ferroso; vernici e solventi; vetro; cassette in plastica; copertoni; pneumatici; inerti di scarto da lavorazione edile; fogli in materiale coibentante; fogli e pannelli di lana di vetro; componentistica di automobili (sedili); guaina bituminosa; un cassone coibentato di grosse dimensioni contenente pannelli coibentanti e rsu.

Dai primi accertamenti risulterebbe che l’uomo, in “attività” da circa dieci anni, avesse di fatto creato una piccola discarica a cielo aperto sui terreni di sua proprietà dando la possibilità a conoscenti e non che a lui si rivolgevano, di depositare qualsiasi tipo di rifiuti e di varia natura.I terreni su cui sono depositati tutti i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro in attesa della conclusione delle indagini.