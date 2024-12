Previsioni 6-8 dicembre: domenica piaggia battente a bassa quota, neve copiosa sui monti

Situazione generale

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un calo delle temperature, coi valori minimi che si sono portati in alcuni casi anche sotto lo zero in pianura. Da molte settimane ormai non si vede sul vicentino un peggioramento consistente, ma questa “pausa” ha ormai le ore contate. Nel fine settimana infatti giungerà una perturbazione con precipitazioni abbondanti, pioggia battente a bassa quota e neve copiosa sui rilievi.

Venerdì 6 dicembre

La giornata inizierà con un passaggio di nubi alte e sottili. Diffuse brinate in pianura dopo una nottata con temperature attorno lo zero. Nel pomeriggio ampie schiarite fino a cielo totalmente sereno verso sera. Colonnina del mercurio in temporaneo aumento solo in montagna.

Sabato 7 dicembre

La mattina sereno su tutto il territorio provinciale con gelate in pianura e nei fondovalle. Nel primo pomeriggio aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai settori occidentali. La sera arriveranno le precipitazioni su ovest Vicentino in progressiva espansione in nottata a tutta la provincia. Pioggia in pianura e neve sui rilievi anche a quote collinari. Sui versanti meridionali delle Prealpi la neve cadrà oltre i 700/800 metri di quota, mentre nelle vallate il limite sarà più basso anche sotto i 600 metri.

Domenica 8 dicembre

Giornata di maltempo. Pioggia battente in pianura con venti a tratti sostenuti dai quadranti orientali. La neve cadrà dai 500/600 metri sul Vicentino occidentale, mentre sui settori meridionali dell’Altopiano e sul massiccio del Grappa il limite oscillerà tra i 700 e 900 metri in base all’intensità dei fenomeni. In tarda serata i fenomeni saranno in esaurimento. Sono attesi in pianura 25/35 millimetri di pioggia sul vicentino orientale, 30/50 millimetri su quello occidentale e meridionale. In montagna oltre i 1000 metri sono attesi generalmente 30/40 centimetri di neve fresca con punte di 50/60 sulle Piccole Dolomiti. Temperature massime in sensibile calo con valori massimi in pianura non oltre i 5 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Ci attende un inizio di settimana stabile con poche nubi e correnti moderatamente fredde dai quadranti orientali. Le temperature notturne si porteranno attorno i -2/-3 gradi in pianura.