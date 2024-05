Cade e si fa male nel suo appartamento del 4° piano. Soccorsi “aerei” con l’autoscala

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Salvataggio fuori dell’ordinario quello a cui molti cittadini di Vicenza hanno assistito ieri con il naso all’in su in via Trieste, con i vigili del fuoco della caserma vicina a optare per un recupero d’emergenza di una donna in grave difficoltà. L’infortunata, a seguito di una caduta accidentale avvenuta ieri mattina all’interno del suo appartamento sito al quarto piano di una palazzina popolare, aveva riportate delle sospette fratture.

Le difficoltà presentatisi all’arrivo di pompieri e personale d’ambulanza del Suem 118 per procedere al trasferimento dall’alloggio all’ambulanza e poi all’ospedale, hanno indotto gli operatori del 115 a mettere in pratica una procedura d’emergenza di certo inconsueta ma che si è rivelata la miglior opzione possibile. Questo dopo aver preso evidentemente in considerazione la gravità delle fratture riportare dall’inquilina.

La donna ferita, una volta immobilizzata dal personale sanitario salito dalle scale interne, è stata caricata sulla barella fissata all’estremità dell’autoscala. Poi, da una ventina di metri di altezza è stata portata a terra delicatamente, per poi trasferire la lettiga al mezzo del 118 in direzione ospedale San Bortolo, in codice giallo. Dopo il passaggio in pronto soccorso la paziente è stata affidata alle valutazione dell’équipe media di ortopedia in vista di possibili interventi specialistici per la riduzione delle fratture riportate nell’incidente domestico.