L’ambiente ha un nuovo amico grazie ai vuoti a rendere di Tin Beer

Gli italiani sono i primi al mondo per il consumo di acqua minerale: ben 224 litri a

testa e arrivando a consumare ben 11 miliardi di bottiglie l ’anno. È risaputo che bere molta

acqua fa bene quindi dovrebbero andarne fieri, invece ci sono due aspetti molto importanti

che non sono tenuti normalmente in adeguata considerazione.

Il primo è l’inquinamento: l’84% delle bottiglie d’acqua che consumiamo sono di

plastica, pari a 200 mila tonnellate l’anno, di cui solo il 10-15% viene riciclato. Il resto finisce nei termovalorizzatori, in discarica o disperso nell’ambiente, spesso in mare, dove diventano microplastiche ingoiate dai pesci e finiscono inevitabilmente anche nei nostri piatti.

Le bottiglie in vetro sono il restante 16% di cui il 90% è vuoto a perdere riciclato (fonte

Ministero dell’Ambiente). Dati e percentuali da far venire i brividi. Per produrre una singola bottiglia in plastica consumiamo circa mezzo litro di petrolio. In un anno quindi acquistiamo 5,9 milioni di barili di petrolio solo per produrre bottiglie di plastica.

Se rinunciamo alla plastica a favore del vuoto a rendere in vetro, potremmo risparmiare

950.000 euro di petrolio l’anno. Nel resto d’Europa sono molti i paesi ad averlo capito, soprattutto la Germania che, grazie al vuoto a rendere, è riuscito a ridurre dell’80% i rifiuti in plastica e del 96% i rifiuti in vetro. In particolare nel Nord Europa il vuoto a rendere, un sistema che utilizza la stessa bottiglia di vetro lavata e sterilizzata fino a 30 volte, rappresenta i l 70% del mercato, riducendo drasticamente i danni all’ambiente e anche alla salute dei consumatori.

Il secondo aspetto che molti ignorano, infatti, sono le particelle di plastica che ingeriamo

inconsciamente ogni giorno bevendo acqua. Ne ingeriamo circa 90 mila ogni anno. Un

recente studio dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e del Politecnico delle Marche,

pubblicato sulla rivista scientifica Environment International, ha dimostrato come alcune

particelle finiscono addirittura nella placenta delle future mamme.

Questo però è solo uno dei molti studi che invitano a cambiare le nostre abitudini di

Questo però è solo uno dei molti studi che invitano a cambiare le nostre abitudini di consumo dell'acqua, per il bene della nostra salute e dell'ambiente.

