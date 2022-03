Travolta mentre attraversa la strada: morta una donna

Drammatico investimento a Brendola nel primo pomeriggio: una donna a piedi è morta travolta da un’auto mentre stava attraversando.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15 in via Rossini, a due passi dalle scuole, la caserma dei carabinieri e gli impianti sportivi. L’impatto del corpo sull’auto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna, sbalzata per circa 40 metri e morta praticamente sul colpo.

I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118, proseguiti a lungo, si sono infatti rivelati inutili. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale Dei Castelli, che hanno chiuso la strada al traffico ed eseguito i rilievi di rito, in attesa del nulla osta alla rimozione della salma. Fra gli accertamenti da eseguire, anche il fatto che vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Notizia in aggiornamento