Sorpasso in galleria, frontale tra auto-camion costa la vita ad una persona (VIDEO)

E’ stato un impatto violentissimo quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 16 marzo, all’uscita della galleria in strada Provinciale 246 a Cornedo Vicentino. Un camion proveniente da Spagnago, all’imbocco del tunnel, si è trovato davanti un veicolo in fase di sorpasso. L’incidente frontale è stato inevitabile e l’auto, una Audi A3, è andata completamente distrutta causando la morte sul colpo del conducente.

Nel sinistro è stato coinvolto un terzo mezzo, una Volkswagen Golf, colpita dal tir che dopo l’impatto ha urtato la parete della corsia opposta mentre quest’ultima sopraggiungeva. Il conducente della berlina tedesca, seppur trasportato in ospedale, non sembra in pericolo di vita mentre l’autista del mezzo pesante è stato soccorso in stato di choc. Sul posto gli agenti della polizia locale Valle Agno, i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e il Suem che ha prestato le prime cure. I rilievi (in questo momento) sono ancora in corso pertanto la notizia è in fase di aggiornamento.