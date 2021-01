Trovato in casa senza vita a 29 anni dopo giorni di silenzio. Probabile malore

Era probabilmente morto forse già da almeno 24 ore un giovane vicentino di 29 anni, trovato senza vita sul divano del suo alloggio di Brendola. Il rinvenimento del ragazzo, ex studente universitario a Padova, risale allo scorso fine settimana ed è avvenuta in un complesso abitativo in un quartiere residenziale della cittadina.

A dare l’allarme erano stati i familiari di Sacha Buffo, insospettiti dal fatto che il congiunto – quest’ultimo viveva solo nell’appartamento trovato chiuso dall’interno – non rispondeva a messaggi e chiamate. Una volta entrati in casa per controllare, è toccato a loro fare la triste scoperta e rendersi conto di aver perso il proprio caro.

Una volta avuto accesso allo stabile di via Vico, i soccorritori inviati con un ambulanza non hanno potuto che constatare il decesso del 29enne, avvenuto già da tempo. E informare le autorità della misteriosa morte di un altro giovane dopo l’episodio altrettanto drammatico avvenuto a Schio ai primi di gennaio. A causarla in questo caso un probabile malore, su cui sarà necessario far luce attraverso l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

Ciò che è certo è che Sacha non ha fatto in tempo a chiedere aiuto ad alcuno, sorpreso da un malessere improvviso che forse lo ha colto nel sonno. Il suo smartphone, nelle ore precedenti al ritrovamento del giovane già cadavere, era muto. Nessun segno di effrazione a porte o finestre nell’alloggio, pertanto si esclude la complicità di terze persone. Il ritrovamento risale alla serata tra venerdì e sabato scorsi.

La data dai funerali del ragazzo di Brendola sarà resa nota dalla famiglia Buffo una volta che la salma del congiunto sarà loro restituita, con il nulla osta necessario per la cerimonia e la sepoltura.