Giovane vicentino trovato senza vita in un camper a Jesolo. Aperta ogni ipotesi sul decesso

Il cadavere di un giovane uomo residente nel Vicentino è stato trovato nel corso del fine settimana al Lido di Jesolo dalle forze dell’ordine, all’interno di un autocaravan posteggiato in un parcheggio della località balneare, su segnalazione di un residente. Si tratterebbe del corpo di un vicentino, residente nella vallata dell’Agno a Recoaro Terme, di circa 35 anni di età.

A darne notizia domenica è stata “La Nuova Venezia“, ipotizzando che non ci sarebbero elementi che possano far ricondurre a una morte violenta o al concorso di terze persone in quanto accaduto e per il momento avvolto nel mistero.

In altre parole, quindi, si tratterebbe di un morte naturale per un non meglio precisato al momento malore, oppure di un gesto estremo, sulla cui eventualità per il momento vige il riserbo dovuto in questi casi. L’identità della persona trovata senza vita nel camper, unica occupante secondo le prime indicazioni, intorno alle 5 e mezza del mattino di domenica, è conosciuta dalle forze dell’ordine e dalla Procura di Vicenza che per il momento la mantiene riservata, in attesa che le indagini – e gli esiti del probabile esame autoptico – su questa morte in circostanze da chiarire trovino risposte certe.

Sono stati gli agenti del commissariato locale di Polizia di Stato a fare la tragica scoperta, in via Pazienti al Lido, strada laterale abbastanza isolata che porta ad alcune villette di una zona residenziale di recente urbanizzazione. La pattuglia era stata inviata sul posto, di fronte a un’area di cantiere, dopo una segnalazione da parte del proprietario di una delle abitazioni attigue che aveva notato il veicolo per le vacanze parcheggiato in maniera anomala e da parecchie ore. Una volta forzata l’entrata, ai poliziotti è spettata l’amara constatazione della presenza di un cadavere ormai senza possibilità di intervento sanitario, attivando le procedure previste in questi casi e la richiesta di un medico legale.

Nel frattempo la notizia apparsa su più portali locali nel web ha raggiunto la comunità di Recoaro Terme, dove una famiglia si appresta a organizzare le esequie dopo il dolore per l’improvvisa perdita di un proprio caro.