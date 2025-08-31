Altro che torta: Nardi compie 80 anni e mette 1500 euro in busta paga ai dipendenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Chiampo, nel vicentino che ancora traina, c’è un’azienda che non produce solo arredi da giardino: costruisce fiducia, rispetto e gratitudine. La Nardi S.p.A., leader nazionale nel settore dell’arredo outdoor, ha celebrato due traguardi importanti con un gesto che ha fatto notizia senza bisogno di proclami. Il fondatore Giampietro Nardi ha compiuto 80 anni e ha deciso di festeggiare non con una torta o un brindisi, ma con un bonus di 1500 euro in busta paga per ciascuno dei suoi 180 dipendenti.

Un gesto che non arriva dal nulla, ma da una filosofia aziendale che ha radici profonde. Tre anni fa, Nardi aveva già aumentato i salari del 5%, riconoscendo il merito del successo all’impegno quotidiano di ogni collaboratore. E oggi, con un fatturato che supera gli 83 milioni di euro e una presenza in 132 Paesi, l’azienda continua a crescere senza perdere di vista ciò che conta davvero: le persone. La storia di Giampietro Nardi è quella di un imprenditore che ha sfidato le previsioni. Quando l’azienda nacque, 35 anni fa, nessuno scommetteva su di lui: “Ci avevano dato sei mesi di vita”, ha ricordato in varie occasioni. Oggi, di quelle trenta aziende concorrenti, ne sono rimaste solo tre. E la sua è in cima.

Le figlie Floriana e Anna, oggi amministratrici delegate, hanno voluto celebrare il padre con un libro che ne racconta il percorso: “Giampietro Nardi. State comodi”, scritto da Pierluigi Masini. Un titolo che è tutto un programma, perché nella visione di Nardi, il comfort non è solo quello dei mobili da giardino, ma anche quello di chi lavora per realizzarli. In un tempo in cui il lavoro è spesso sinonimo di precarietà e alienazione, la storia di Nardi è una boccata d’aria fresca. Un esempio concreto di come si possa fare impresa con successo senza rinunciare all’umanità. E forse, proprio per questo, il suo regalo vale più di mille parole.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.