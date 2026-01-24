Acque del Chiampo, le pratiche diventano smart grazie allo Sportello Online
Novità per gli utenti di Acque del Chiampo che potranno rivolgersi ad uno sportello digitale per gestire in modo semplice e veloce tutte le pratiche amministrative legate alla propria utenza, senza doversi recare fisicamente allo sportello di via Ferraretta ad Arzignano.
Il nuovo Sportello Online di Acque del Chiampo è attivo e “rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi, offrendo maggiore comodità, rapidità e accessibilità a tutti i cittadini”, ha commentato Renzo Marcigaglia, presidente di Acque del Chiampo.
Accedendo al sito www.acquedelchiampospa.it, da computer o smartphone, gli utenti possono consultare bollette e consumi, effettuare pagamenti, inserire l’autolettura, richiedere l’attivazione o la disattivazione del servizio, domandare rateizzazioni, effettuare volture, inoltrare richieste di informazioni, presentare reclami e chiedere la rettifica delle fatture.
