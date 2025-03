Auto finisce nel dirupo con due donne e un bimbo a bordo. Ferito il più piccolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tanti gli incidenti stradali nel fine settimana appena concluso che hanno interessato forze dell’ordine, di soccorso sanitario e di supporto anche dei vigili del fuoco. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato nella vallata del Chiampo ieri intorno alle 19, con le componenti menzionate ad intervenire in regime di urgenza in via Trona, nel Comune di Chiampo, a causa dell’uscita di strada di un’automobile con tre persone a bordo.

Due donne e un bambino, nel dettaglio, rimasti all’interno dell’abitacolo del veicolo che si è ribaltato in un dirupo che costeggia la carreggiata di marcia, finendo la corsa “fuoristrada” nella boscaglia sottostante., dopo un tratto di curva.

Sul posto è stata inviata subito anche l’autoambulanza del Suem 118 partita dall’ospedale di Arzignano. Per le due donne vicentine e bordo sono state sufficienti valutazioni e cure sul posto, medicazioni superficiali in pratica, mentre per il bimbo si è preferito procedere con il ricovero in pronto soccorso per approfondire il suo stato di salute. Il piccolo, comunque, avrebbe riportato qualche contusione di lieve entità, nulla di preoccupante.

Ai pompieri del distaccamento Ovest Vicentino è spettato nella prima fase il compito di agevolare i soccorsi sanitari, aiutando i tre occupanti a uscire dall’abitacolo dell’auto che si era adagiata sulla terra sul fianco destro. Poi, con il supporto dei Carabinieri della stazione locale e di un carroattrezzi, si è proceduto al recupero del veicolo incidentato. Operazione questa tutt’altro che agevole, vista la fitta boscaglia nell’area collinare.