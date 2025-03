Non si ferma all’altolà e fugge al volante di un Dodge che si schianta. Ferito soldato Usa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In giro per la periferia di Vicenza a fari spenti, in piena notte, e a velocità folle. Non poteva passare inosservata all’equipaggio di pattuglia delle Volanti la vettura Dodge intercettata in corso Santi Felice e Fortunato, nel capoluogo berico, ieri (domenica 2 marzo) intorno alle 5 del mattino.

Il conducente, un militare degli Stati Uniti d’America di stanza in città e unico occupante del veicolo, ne è uscito assai malconcio: ferito e vistosamente sanguinante, ha concluso la sua fuga in ospedale con più fratture di diverse entità.

Si tratta di soldato di sesso maschile, di età e provenienza ignoti, che non appena sarà “in salute” dovrà affrontare una serie di grattacapi, dopo aver creato pericoli su pericoli per le strade fino allo schianto violentissimo sbattendo su una sbarra in metallo ancorata al suolo, andando a collidere contro il muro perimetrale di un edificio. Devastato il “muso” anteriore della Dodge per gli effetti dello schianto. Per quanto il conducente sia riuscito ad uscire in autonomia dall’abitacolo, probabilmente per tentare la fuga a piedi come ipotizzano oggi i poliziotti impegnati nell’inseguimento, pochi istanti dopo ha perso l’equilibrio accasciandosi a terra. Per poi venire soccorso, coperto di sangue e lamentandosi per il dolore.

L’automobile era stata avvistata pochi minuti prima nel corso che collega il centro città di Vicenza alla periferia Ovest. Alla vista di una Volante della polizia di Stato, il guidatore ha accelerato, sempre a fari spenti. Da qui l’attivazione di lampeggianti e sirene, ma il veicolo ha proseguito la fuga verso viale San Lazzaro, poi su via Torino e via Genova a velocità sostenuta. Non trattandosi di un “pilota di Formula 1”, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo, finendo così la sua corsa e facendosi male, per fortuna senza coinvolgere terze persone visto l’orario notturno e le via semideserte.

In ospedale San Bortolo di Vicenza, oltre a ricevere le cure per le fratture multiple che avrà a lungo come eredità “fisica” dell’incidente, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito necessari per determinare l’eventuale presenza di alcol e droghe nel sangue. Non è in pericolo di vita, ma salvo complicazioni. In attesa degli esiti degli esami ematici e di eventuali interventi di chirurgia ortopedica, il soldato Usa rimane sotto stretta osservazione nel polo medico berico. Oltre a dover affrontare i suoi superiori in grado, il militare dovrà mettere sborsare un bel po’ di dollari per le violazioni al codice della strada: da guida senza cinture di sicurezza a guida a fari spenti, velocità non adeguata e pericolosa, inosservanza dell’Alt delle forze dell’ordine. Per il fronte giustizia, si dovranno appunto attendere gli esiti degli esami tossicologici.