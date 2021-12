Banda svaligiava appartamenti in Valle del Chiampo, arrestato un solo componente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una banda organizzata svaligiava appartamenti con una tecnica infallibile, studiava i movimenti dei proprietari, si appostava ed agiva. Ma nessuno dei tre componenti ha pensato che l’auto di grossa cilindrata puntualmente posteggiata sotto le abitazioni avrebbe insospettito qualcuno. Infatti le segnalazioni dopo i primi furti sono giunte numerose alla Centrale Operativa della Compagnia di Valdagno che si è messa subito all’opera.

Alle prime ore di oggi, 14 dicembre, i Carabinieri di Valdagno hanno eseguito il fermo di Polizia Giudiziaria di T. F. classe 1985, senza fissa dimora in Italia, di fatto domiciliato in Thiene, per furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. La segnalazione dei cittadini è giunta nella tarda serata di ieri, 13 dicembre, segnalando alcuni furti commessi tra i Comuni di Chiampo, Altissimo e San Pietro Mussolino.

Dopo aver ricevuto l’indicazione sull’auto appostata i Carabinieri si sono recati in Via Arzignano a Chiampo cogliendo di sorpresa i malviventi. Gli occupanti del veicolo individuato, una volta avvistata la volante hanno cercato di darsi alla fuga, durata solo pochi chilometri e terminata in una strada di campagna. Scesi dalla vettura, però, hanno proseguito dandosela a gambe nei boschi circostanti, due uomini sono riusciti a sfuggire ai militare mentre un terzo è stato braccato.

L’uomo aveva ancora con se 485 euro in contanti mentre in strada sono state recuperate tre giacche di marca ed una cassetta contenente attrezzi atti allo scasso tra cui un

flessibile. I cittadini residenti ad Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiampo hanno, successivamente, riconosciuto gli oggetti recuperati. L’uomo terminate le dovute formalità è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza sulla scorta di quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria.