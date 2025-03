Monovolume e utilitaria si scontrano lungo la provinciale. Due persone ferite

Schianto a due veicoli nel corso della fascia orario dell’ora di pranzo a Chiampo, lungo via Pace nelle vicinanze della filiale dei supermercati Famila, lungo la Sp43 “Valchiampo” che attraversa il centro del Comune locale. Ad avere la peggio sarebbero stati i rispettivi conducenti dei mezzi coinvolti, entrambi rimasti feriti e costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Risultano in corso di valutazione gli stati di salute dei due automobilisti.

A finire una contro l’altra per cause da ricostruire sono state alle 13 odierne una vettura monovolume di colore azzurro e un’utilitaria bianca, entrambe “uscite” con i segni evidenti dell’incidente dopo l’urto frontale. L’incidente è avvenuto proprio di fronte a un capitello votivo dedicato alla Madonna, in prossimità di un attraversamento pedonale con semaforo. Nessun pedone è stato coinvolto.

Sullo scenario dello scontro si sono presentati pochi minuti dopo gli agenti di polizia locale Ovest Vicentino con una pattuglia e un’autoambulanza del servizio d’emergenza del Suem 118, che ha traportato una delle due persone ferite in pronto soccorso del polo medico di Arzignano. Non si hanno per il momento riscontri certi sulle condizioni effettive dei feriti né indicazioni sulla loro età e provenienza.

Alla pattuglia di polizia locale è spettata la gestione della circolazione sul tratto di strada interessato dal problema improvviso e i rilievi sull’incidente, al fine di accertarne cause e attribuirne le responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico sull’arteria stradale più “battuta” della vallata del Chiampo.

La notizia è in aggiornamento