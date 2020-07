Brucia la cabina di un escavatore all’opera nella cava di ghiaia. Pompieri ad Arso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarma incendio ieri pomeriggio ad Arso, frazione di Chiampo, dove ad ardere appunto è stata parte di un mezzo da cantiere, un escavatore con pala gommata da dove si è improvvisamente alimentato un rogo che, per quanto circoscritto, poteva rappresentare un pericolo imminente viste le grandi dimensioni del macchinario su ruote.

Sul posto, infatti, intorno alle 16.40 di ieri, si è attivata una squadra di vigili del fuoco partititi dal distaccamento di Arzignano per raggiungere la grande cava di ghiaia che si trova in via Castiglioni, nel territorio chiampese.

Impiegati due mezzi antincendio per l’intervento, dopo aver individuato l’origine delle fiamme e del fumo che si alzava dalla cabina dove trova posto l’operatore e dal vano motore. La fase di spegnimento successiva è durata pochi minuti: fortunatamente il piccolo incendio non aveva intaccato il serbatoio o nuove componenti infiammabili dopo aver però bruciato gli interni dell’abitacolo di guida e parte del motore.

Le cause del problema verificatosi ieri senza alcuna avvisaglia precedente da parte del macchinario escavatore sono al vaglio della squadra di pompieri intervenuta in soccorso degli operai presenti, ma sembra certo che le fiamme siano scaturite da un tubo dell’olio in pressione difettoso. Nessun lavoratore ha riportato ustioni o ferite, così come i vigili del fuoco esperti intervenuti hanno operato in sicurezza senza rischi nè conseguenze, rientrando in caserma circa due ore dopo.