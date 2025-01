Dolore a Chiampo per la morte del 71enne investito in bici. Era padre di quattro figli

Una drammatica notizia ha stravolto ieri la vallata del Chiampo, ed in particolare la comunità che ne porta la denominazione, giunta da Gambellara, territorio in cui alle 10 di giovedì si è verificato un incidente stradale con esiti mortali per un ciclista, investito da un’automobile.

L’identità della vittima è stata comunicata ai familiari e ai parenti nel corso del pomeriggio, prima di venire diffusa: a perdere la vittima per un decesso praticamente sul colpo è stato Luigi Belluzzi, pensionato di 71 anni. Un appassionato dei pedali, nonostante la “carta d’identità”, che regolarmente compiva lunghi giri in bicicletta per tenersi in forma.

Anche ieri mattina era salito in sella, per pedalare in solitaria tra colline e campagne dele province di Verona e di Vicenza, dopo aver salutato i familiari dalla loro abitazione chiampese di via Pilota. Poco prima delle 10, in località Mason a Gambellara, pare avesse imboccato un attraversamento pedonale che dà sulla Sp22, proveniente dalla pista ciclabile che viene “tagliata” dall’arteria stradale. Qui è stato investito da un’auto in marcia verso Gambellara. Nonostante i soccorsi richiesti al Suem 118, giunti in tempi rapidi sul posto, il settantunenne è morto sul luogo dell’incidente, dopo i tentativi purtroppo vani di rianimarli. Probabile il trauma cranico profondo alla base del decesso, ma accertamenti in merito saranno disposti per far piena luce.

Per quanto riguarda il conducente della vettura investitrice, risulta inevitabile ora l’accusa di omicidio stradale che sarà formalizzata in queste ore, dopo l’interessamento ieri della Procura di Vicenza, informata del tragico fatto dalla polizia locale intervenuta per i rilievi. Da Chiampo giungono intanto i primi messaggi di conforto e commiato, tra i quali quello del primo cittadino Filippo Negro, tutti vicini alla moglie Fiorenza e ai quattro figli.