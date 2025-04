Incidente sulla Romea tra tir e furgone: muore a 52 anni artigiano bassanese d’origine

Un nuovo incidente mortale sulle strade del Veneto, un altro lavoratore che perde la vita nello svolgimento della propria occupazione. La vittima del drammatico schianto di ieri mattina sulla “Romea, a Campagna Lupia, nel Veneziano, è un bassanese di origine poi trasferitosi a Bosaro, in provincia di Rovigo.

Il suo nome è Paolo Innone, di 52 anni di età. Si trovava alla guida del furgone, alle 7.30 circa di lunedì. Il mezzo di lavoro si sarebbe scontrato con un autoarticolato, non lasciando alcuna possibilità di sopravvivenza al conducente del mezzo più “leggero” tra i due andati in violenta collisione, tanto da finire entrambi fuori strada. Lascia nel dolore una figlia di 22 anni e gli altri familiari e parenti, informati della disgrazia nella tarda mattinata di ieri.

L’incidente stradale, segnalato al 118 da alcuni automobilisti di passaggio, si è verificato quando un tir ha bruscamente frenato per evitare un tamponamento, sbandando e invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva il furgone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118, personale Anas e la Polizia Stradale, che sta indagando sulla dinamica esatta dell’accaduto. Innone è morto sul colpo. Viaggiava solo all’inizio della giornata lavorativa. Lievi ferite e uno stato di choc, invece, sarebbero state riscontrate per l’autista del mezzo pesante.

Il 52enne bassanese d’origine viene descritto come persone laboriosa e con una spiccata propensione per l’ironia e l’umorismo, tanto da aver fondato un gruppo social su Facebook dedicato. Piccolo imprenditore di un’attività artigianale in proprio, oltre alla figlia lascia nel dolore l’anziana madre 95enne. L’inchiesta aperta sul tragico fatto di lunedì andrà a inserire il nome del camionista coinvolto nell’incidente mortale nel registro indagati con l’accusa – come atto dovuto – di omicidio stradale.

Si tratta di un veneziano, dipendente di una ditta di trasporti con sede a Mestre. Per conoscere la data riservata all’addio a Paolo si dovranno attendere alcuni giorni, ed è possibile che la Procura di Venezia, competente territorialmente, disponga l’autopsia sulla salma del deceduto.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.