Intimidisce il nipotino di nove anni per screditare la madre: nonna denunciata

Un episodio inquietante, nato all’interno di dinamiche familiari complesse, ha portato i carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore a deferire in stato di libertà un’anziana donna, di origini serbe e residente nella Valle del Chiampo, con l’accusa di minaccia aggravata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe scaturita da dissapori di lunga data tra l’anziana e la nuora. In questo contesto di tensione, la donna avrebbe tentato di manipolare il nipote, un bambino di appena nove anni, per spingerlo ad assumere atteggiamenti ostili nei confronti della madre.

L’episodio contestato sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione dell’indagata, dove il minore si trovava solo con la nonna. Qui, con l’intento di costringere il bambino a pronunciare dichiarazioni denigratorie contro la madre, la donna lo avrebbe intimidito brandendo una penna, utilizzata come strumento di minaccia. Non solo: la scena sarebbe stata interamente registrata dalla nonna stessa tramite il proprio telefono cellulare.

Dopo aver ricevuto la denuncia e aver acquisito elementi di reità ritenuti gravi, i militari dell’Arma hanno concluso gli accertamenti di rito, deferendo l’anziana alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di minacce aggravate.

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