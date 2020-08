Cade dallo scooter e riporta vari traumi: volo in elicottero a Verona per salvare un 40enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Apparentemente inspiegabile la causa della perdita di controllo di un motociclo che ieri, in via del Monte Montello a Chiampo, ha causato il grave ferimento del suo proprietario. E’ vicentina la vittima del brusco incidente, un 40enne che risederebbe nella stessa cittadina dell’Ovest Vicentino, poco lontano dalla zona dell’evento di cronaca stradale.

Il sinistro stradale è stato segnalato poco prima delle 19 di domenica, su un tratto di strada di fatto rettilineo che porta sulle colline lungo la Val Chiampo, a poche centinaia di metri dallo stadio comunale. Una pericolosa distrazione o un malore improvviso le possibili cause dei quei momenti drammatici, in attesa di ulteriori riscontri.

Si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma, senza il concorso di altri veicoli, anche se di dovrà attendere la chiusura del fascicolo d’indagine dei carabinieri per le certezze sul caso. A essere trovato a terra sul ciglio stradale il guidatore dello scooter, ferito in maniera talmente seria da consigliare ai soccorritori del Suem – giunti sul posto in ambulanza dalla vicina Arzignano – di richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso. Atterrato proprio sul campo di calcio per poi riprendere quota con il ferito in condizioni critiche a bordo.

Sul posto il velivolo del 118 di Verona Emergenza, che ha caricato la persona in difficoltà a causa politraumi da impatto portandola in codice di massima urgenza verso l’ospedale scaligero di Borgo Trento. Dove si trova tutt’ora ricoverato dopo aver trascorso la notte in osservazione, secondo le prime indicazioni da confermare dal prossimi bollettino medico che sarà reso noto solo ai familiari. La comunità chiampese, allarmata alla notizia di un nuovo drammatico incidente sulle proprie strade, prega che il proprio concittadino possa sopravvivere e riprendersi.