Incidente auto contro moto sui Colli Berici. Centauro di 62 anni in rianimazione

Nella sfilza di incidenti stradali di Ferragosto e dintorni, tra quelli conseguenze gravi per gli utenti della strada coinvolti si segnala il fatto di ieri avvenuto sui Colli Berici in territorio di Barbarano Mossano, con vittima di un violento scontro un motociclista vicentino. Per la precisione nella località di San Giovanni in Monte, frazione del nuovo comune vicentino.

Si tratta di un uomo di 62 anni, ricoverato in codice rosso di massima urgenza dal tardo pomeriggio di ieri in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in “allerta” per tutto il week end come da prassi assodata in questo periodo estivo.

L’allarme è scattato alle 16.45 di domenica, in seguito alla collisione avvenuta sulla principale strada di collegamento che conduce alle varie contrade sulle colline locali, spesso frequentata da ciclisti, cicloamatori e motociclisti vista la bellezza del verde naturale intorno. Un giro in moto come tanti altri probabilmente per il 62enne, le cui generalità non sono state rese note, finito addosso a una vettura in circostanze ancora poco chiare.

Ci sarebbe stata una parziale invasione di corsia in un tratto di strada relativamente stretto lungo i saliscendi collinari, con conseguente impatto tra i due mezzi e la scivolata della due ruote sull’asfalto. Definite genericamente come “gravi” le conseguenze fisiche per l’esperto guidatore prima in sella alla sua moto, sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto e rimasto a terra dolorante fino all’arrivo dei soccorsi, senza perdere conoscenza secondo le prime indicazioni giunte ieri.

Una volta sul posto, gli operatori del Suem 118 hanno prestato le prime cure all’infortunato e, dopo averlo immobilizzato per prevenire eventuali traumi spinali e agli arti inferiori, lo hanno trasportato a sirene accede all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Lì, dopo le prime valutazioni in pronto soccorso, è stato trasferito nel reparto di rianimazione dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata, senza ulteriori indicazioni sul suo stato di salute.

Illeso, invece, il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, che avrebbe subito assistito il ferito e inoltro composto lui stesso il numero del 118.