Paura per un’anziana finita con l’auto nel canale: soccorsa da un camionista-eroe

Alle 10:45 circa di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Belvedere lungo la SP 8 a Sossano per un’auto finita rovesciata su un fianco all’interno di un canale con oltre mezzo metro d’acqua: ferita un’anziana.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno estratto non senza difficoltà la 75 enne, del posto, dalla Fiat Punto già invasa dall’acqua. La donna, sempre collaborativa con i soccorritori, è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale in codice giallo.

Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco un autotrasportatore insieme ad un’altra persona erano riusciti ad assicurare l’auto con una fune alla balaustra del ponticello. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’auto da parte del soccorso stradale con la collaborazione della squadra intervenuta.